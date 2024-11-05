С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б» с двумя спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами на борту.
Спустя 9 минут и 24 секунды после запуска ракета вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» с установленными спутниками. Через минуту «Фрегат» активирует свой маршевый двигатель для начала распределения спутников на целевые орбиты.
Как ожидается, «Ионосфера-М» достигнет расчетной орбиты через 56 минут и 15 секунд после запуска, после чего разгонный блок выведет малые аппараты.
Ранее ВКС РФ успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк.