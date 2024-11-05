С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б» с двумя спутниками

Спустя 9 минут и 24 секунды после запуска ракета вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» с установленными спутниками. Через минуту «Фрегат» активирует свой маршевый двигатель для начала распределения спутников на целевые орбиты.