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В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

Оповещение поможет водителю моментально узнавать о нарушении, а не спустя несколько дней.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым представили на обсуждение нижней палаты парламента проект закона, который предусматривает оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения с помощью красного сигнала немедленно после фиксации нарушения. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Поправки вносятся в федеральное законодательство «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ».

Авторы инициативы считают, что такое оповещение поможет водителю моментально осознать свое нарушение, а не узнавать о нем спустя несколько дней, что позволит ему проявлять бдительность до завершения поездки.

В пояснительной записке указывается, что превышение скорости считается одним из наиболее опасных и часто встречающихся нарушений ПДД. Подобная мера может стать действенным способом предупреждения.

«Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД», — подчеркнул Нилов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внести поправки в правила дорожного движения, чтобы разрешить использование выделенных полос транспортом, которым управляют инвалиды первой группы.