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Киев подписал соглашения со Всемирным банком о выделении 600 млн долларов

Средства будут потрачены на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды и цифровизации.

Источник: Аргументы и факты

Украинское правительство подписало соглашения со Всемирным банком, который выделит стране почти 600 миллионов долларов. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, украинские власти начнут проводить новую программу. Согласно ей, деньги потребуются на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды и цифровизации.

Общая сумма, которая требуется для реализации программы, составляет миллиард долларов. Работа планируется проводиться до 2027 года.

Остаются неизвестными условия, на которых Киев получил средства. Возможно, они были выделены в качестве кредита, однако не исключено, что их передали и безвозмездно.

Ранее на Украине был подписан законопроект о приватизации госбанков. Это было одним из требований Всемирного банка.