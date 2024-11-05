Киев подписал соглашения со Всемирным банком о выделении 600 млн долларов

Украинское правительство подписало соглашения со Всемирным банком, который выделит стране почти 600 миллионов долларов. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, украинские власти начнут проводить новую программу. Согласно ей, деньги потребуются на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды и цифровизации.
Общая сумма, которая требуется для реализации программы, составляет миллиард долларов. Работа планируется проводиться до 2027 года.
Остаются неизвестными условия, на которых Киев получил средства. Возможно, они были выделены в качестве кредита, однако не исключено, что их передали и безвозмездно.
Ранее на Украине был подписан законопроект о приватизации госбанков. Это было одним из требований Всемирного банка.