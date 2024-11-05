Во Владивостоке полиция обнаружила нелегалов-мигрантов на стройке

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю из пятнадцати проверенных иностранных рабочих у двоих не оказалось разрешения на проживание и работу в РФ. На них составили три протокола. Один из задержанных оказался «рецидивистом» — по нему суд уже выносил решение о самостоятельном выдворении за пределы страны. Теперь это сделают принудительно — до отправки он помещен в центр временного содержания иностранных граждан.