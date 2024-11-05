В украинском Ивано-Франковске начали работать языковые патрули

В украинском городе Ивано-Франковск, расположенном на западе страны, начали работу специальные языковые патрули.
Члены этих патрулей предлагают жителям, использующим русский язык, записаться на бесплатные курсы по изучению украинского.
Мэр города Руслан Марцинкив ранее объявлял о вводе в действие языковых патрулей в ответ на значительное количество переселенцев из восточных регионов Украины, где обычно общаются на русском языке.
Ранее Марцинкив сообщал, что всего в дружину пожелали вступить 74 человека. При этом неоднократно замечалось, что борьба за насильственную украинизацию населения идет у киевских властей с перебоями.