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В украинском Ивано-Франковске начали работать языковые патрули

Инспекторы предлагают русскоговорящим украинцам записаться на курсы по изучению украинского языка.

Источник: Аргументы и факты

В украинском городе Ивано-Франковск, расположенном на западе страны, начали работу специальные языковые патрули.

Члены этих патрулей предлагают жителям, использующим русский язык, записаться на бесплатные курсы по изучению украинского.

Мэр города Руслан Марцинкив ранее объявлял о вводе в действие языковых патрулей в ответ на значительное количество переселенцев из восточных регионов Украины, где обычно общаются на русском языке.

Ранее Марцинкив сообщал, что всего в дружину пожелали вступить 74 человека. При этом неоднократно замечалось, что борьба за насильственную украинизацию населения идет у киевских властей с перебоями.