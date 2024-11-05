Украинские граждане намерены отправлять детей за рубеж

Новый тренд набирает популярность на Украине — население массово вывозит за границу своих несовершеннолетних детей. О такой тенденции рассказал директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко в интервью местным СМИ.
По его словам, он на постоянной основе получает заявления от родителей. Раньше их подавали только матери и отцы мальчиков, которые учатся в старших классах. Однако теперь пол и возраст не имеют значения.
«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — заявил директор.
Обычно нежелание продолжать украинское образование связано с тем, что граждане не собираются возвращаться домой. Дети отказываются сдавать выпускные экзамены в старых школах, а потом поступать в местные вузы.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект, который призывает использовать украинский язык на школьной территории. Ученики во время перемен, на школьных площадках и стадионах не должны говорить на русском.