Омский «Авангард» отправился на выездную сессию игр без Дица

Омский «Авангард» опубликовал состав игроков, которые будут участвовать в выездной серии игр на Дальнем Востоке. Сегодня в Хабаровске «ястребы» сыграют с «Амуром», 7 ноября во Владивостоке — с «Адмиралом».
Непосредственно в Хабаровске к «Авангарду» присоединится новичок команды, нападающий Матвей Заседа. Вместе с ним в составе форвардов на лед выйдут Буше, Верба, Галиев, Игумнов, Кассел, Леука, Макеев, Мартынов, Прохоркин, Ренгардт, Спунер, Филантьев, Холодилин и Яремчук.
В числе защитников будут Бойков, Грант, Гуляев, Коледов, Мотылев, Соловьев, Чистяков, Шарипзянов. А вот Даррен Диц эту серию пропустит, защитник, видимо, не восстановился после травмы в матче с «Ладой».
Защищать ворота «ястребов» будут Проскуряков и Хомченко.