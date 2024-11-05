Рабочая неделя в Омске начнется с отключений холодной воды

В начале рабочей недели в Омске в нескольких микрорайонах не будет холодной воды. Как сообщает водоканал, это связано с ремонтными работами на водопроводах.
Сегодня, 5 ноября, будет ремонтироваться объект по улице Б. Хмельницкого. В связи с этим с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресам:
— Ул. Б. Хмельницкого; 44, 46; — Ул. 10 лет Октября, 115, 117.
Машина с питьевой водой будет установлена возле дома по улице Б. Хмельницкого, 46.
Завтра, 6 ноября, с 10:00 до 15:00 сотрудники омского водоканала будут демонтировать временные трубопроводы по улице Семиреченской. На это время водоснабжение будет отключено у абонентов, проживающих в микрорайоне «Ясная поляна» и по улице 2-я Казахстанская, 42, 44.