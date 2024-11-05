Рабочая неделя в Омске начнется с отключений холодной воды

Завтра, 6 ноября, с 10:00 до 15:00 сотрудники омского водоканала будут демонтировать временные трубопроводы по улице Семиреченской. На это время водоснабжение будет отключено у абонентов, проживающих в микрорайоне «Ясная поляна» и по улице 2-я Казахстанская, 42, 44.