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Рабочая неделя в Омске начнется с отключений холодной воды

Ремонтные работы на водопроводах пройдут 5 и 6 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В начале рабочей недели в Омске в нескольких микрорайонах не будет холодной воды. Как сообщает водоканал, это связано с ремонтными работами на водопроводах.

Сегодня, 5 ноября, будет ремонтироваться объект по улице Б. Хмельницкого. В связи с этим с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресам:

— Ул. Б. Хмельницкого; 44, 46; — Ул. 10 лет Октября, 115, 117.

Машина с питьевой водой будет установлена возле дома по улице Б. Хмельницкого, 46.

Завтра, 6 ноября, с 10:00 до 15:00 сотрудники омского водоканала будут демонтировать временные трубопроводы по улице Семиреченской. На это время водоснабжение будет отключено у абонентов, проживающих в микрорайоне «Ясная поляна» и по улице 2-я Казахстанская, 42, 44.