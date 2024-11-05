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Охоту запретили в Приморье

Правительство Приморья ввело временный запрет на охоту на диких птиц на территории Уссурийского городского округа из-за угрозы распространения высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает ИА DEITA.RU. Решение принято в соответствии с приказом Минсельхоза РФ и распоряжением губернатора Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Согласно тексту постановления, ограничение будет действовать до 24 ноября и распространяется на все виды охоты, кроме случаев регулирования численности птиц. Запрет охоты введен на водно-болотных угодьях в радиусе 5 км вокруг эпицентра инфекции, включая населенные пункты Кроуновка, Корсаковка и Яконовка.

Меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения заболевания среди диких и домашних птиц в регионе.

Напомним, что в середине октября в крупном крестьянско-фермерском хозяйстве Уссурийска был обнаружен птичий грипп. Тогда на территориях нескольких поселков ввели карантин. Птицу изъяли из хозяйства.

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