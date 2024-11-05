Охоту запретили в Приморье

Согласно тексту постановления, ограничение будет действовать до 24 ноября и распространяется на все виды охоты, кроме случаев регулирования численности птиц. Запрет охоты введен на водно-болотных угодьях в радиусе 5 км вокруг эпицентра инфекции, включая населенные пункты Кроуновка, Корсаковка и Яконовка.