Охоту запретили в Приморье

Согласно тексту постановления, ограничение будет действовать до 24 ноября и распространяется на все виды охоты, кроме случаев регулирования численности птиц. Запрет охоты введен на водно-болотных угодьях в радиусе 5 км вокруг эпицентра инфекции, включая населенные пункты Кроуновка, Корсаковка и Яконовка.
Меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения заболевания среди диких и домашних птиц в регионе.
Напомним, что в середине октября в крупном крестьянско-фермерском хозяйстве Уссурийска был обнаружен птичий грипп. Тогда на территориях нескольких поселков ввели карантин. Птицу изъяли из хозяйства.