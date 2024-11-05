В ноябре в Перми можно будет увидеть метеорный поток Леониды

Ежегодно в середине ноября пермяки могут загадывать желание на падающую звезду. В это время в небе над Пермью проносится метеорный поток Леониды. Впервые это астрономическое явление люди заметили еще в 901 году. Да-да, единичка не пропущена — Леониды были описаны еще в Х веке. Но звездный дождь — это всегда захватывающее зрелище.