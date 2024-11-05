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В ноябре в Перми можно будет увидеть метеорный поток Леониды

Ожидается, что «звезды» будут падать по 30 штук в час.

Источник: Комсомольская правда

Ежегодно в середине ноября пермяки могут загадывать желание на падающую звезду. В это время в небе над Пермью проносится метеорный поток Леониды. Впервые это астрономическое явление люди заметили еще в 901 году. Да-да, единичка не пропущена — Леониды были описаны еще в Х веке. Но звездный дождь — это всегда захватывающее зрелище.

— Пик активности Леонид придется на 17—18 ноября, — сообщили в Пермском планетарии. — Исследователи Международной метеорной организации предполагают, что активность метеорного потока в эти дни усилится. Хотя точно неизвестно, сколько метеоров в час можно будет ожидать на этот раз.

Но в среднем ожидается до 20−30 метеоров в час. То есть каждые 2−3 минуты с неба будет падать звезда.

— Полная Луна помешает наблюдениям, — говорят в планетарии. — Чтобы увидеть гораздо больше метеоров, начинайте наблюдения, когда Луна видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения, например 10 ноября с 23:40 или ночью 11 ноября, с 01:00 до 07:00.

Астрономы прогнозируют, что через 9 лет, 17 ноября 2033 года, мы сможем наблюдать до 400 метеоров Леонид за час — пройдет настоящий звездный ливень.

космос