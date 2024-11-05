Во Владивостоке с размахом отметили День народного единства

«Поздравляю с одним из главных национальных праздников в России — Днем народного единства. Сегодня, 4 ноября, мы вспоминаем 1612 год, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободила Москву от польско-литовских захватчиков. Эта победа стала народной. И вот уже почти 20 лет день народного единства является государственным праздником. В честь единства и сплоченности нашей многонациональной страны. Как напоминание того, что важно быть вместе перед лицом угроз и объединяться, чтобы победить, ведь когда мы едины, мы непобедимы. В Приморском крае живет 140 национальностей. Мы с уважением относимся к их культурным традициям, самобытности, вероисповеданию», — сказал губернатор Олег Кожемяко.