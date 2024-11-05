Во Владивостоке с размахом отметили День народного единства

Во Владивостоке отпраздновали День народного единства. Этот праздник собрал большое количество горожан на центральной площади. Здесь были организованы мастер-классы для детей, активности для взрослых, а также на главной сцене прошел концерт самодеятельных коллективов Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
Началось празднование с концерта, а на площадках горожане уже могли ознакомиться с активностями. Одна из них — средневековая деревня, где играли на волынке, можно было пострелять из лука, выковать талисман в небольшой кузне, а также сразится в «мягких» доспехах. Также здесь реконструкторы в средневековых доспехах несколько раз устраивали небольшие побоища.
Вокруг сухого фонтана разместилась улица дружбы народов, где гости праздника смогли окунуться в мир других культур. Их презентовали объединения, представляющие разные народы, проживающие в Приморском крае.
В спортивной зоне большая зона была отведена шахматам. Поиграть в интеллектуальную игру мог каждый, также как и пройти испытания ГТО. Рядом находился лазертаг, где устраивались импровизированные командные поединки.
В павильоне мультимедийного центра «Россия — моя история» можно было узнать различные страницы российской истории, в том числе о путешествии князя Константина Константиновича в Приамурье в 1909 году.
На сцене все это время продолжался концерт. А в полдень сводный хор исполнил российский гимн, был поднят флаг России, а после выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В своей речи он напомнил о важности этого праздника и отметил, что «пока мы едины, мы непобедимы».
«Поздравляю с одним из главных национальных праздников в России — Днем народного единства. Сегодня, 4 ноября, мы вспоминаем 1612 год, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободила Москву от польско-литовских захватчиков. Эта победа стала народной. И вот уже почти 20 лет день народного единства является государственным праздником. В честь единства и сплоченности нашей многонациональной страны. Как напоминание того, что важно быть вместе перед лицом угроз и объединяться, чтобы победить, ведь когда мы едины, мы непобедимы. В Приморском крае живет 140 национальностей. Мы с уважением относимся к их культурным традициям, самобытности, вероисповеданию», — сказал губернатор Олег Кожемяко.
Концерт и работа площадок продолжилась после официального открытия. Особой популярностью пользовалась патриотическая зона. Здесь все желающие могли попробовать себя в плетении маскировочных сетей, надеть на себя военную экипировку, а также встретится с бойцами отряда «Тигр».
В завершении праздника провели «Хоровод дружбы», в котором художественный коллектив из Большого Камня «Радуга» объединил представителей разных народов, гостей и жителей края.