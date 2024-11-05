На Украине заявили о катастрофической ситуации с отъездом школьников из страны

На Украине растет число обращений от родителей, планирующих продолжать обучение детей дистанционно после переезда за границу. По словам директора украинской дистанционной коммерческой школы Владимира Страшко, если раньше речь шла в основном о старшеклассниках, то теперь тенденция охватывает детей всех возрастов и полов. Причина отказа от украинского образования, по мнению Страшко, кроется в решении семей не возвращаться на родину. По информации народного депутата Нины Южаниной, перед началом нового учебного года Украину покинули примерно 300 тыс. детей.