Морозы идут на Свердловскую область

По информации от метеорологов, циклон, который принес осадки в регион, уходит. На его место приходит новый циклон, который движется из Москвы и принесет непогоду в большую часть Южного Урала. С 5 по 8 ноября осадки будут незначительными, лишь в некоторых районах возможен небольшой снег. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, с порывами до 14 м/с. 7 ноября ветер может усилиться до 15 м/с.
По данным синоптиков, сегодня днем в области ожидается −1, −6 градусов, а ночью похолодает уже до −3, −8 градусов. На севере ожидается в ночь на 6 ноября −13, −18 градусов. Днем в Свердловской области будет −2, −7 градусов. В четверг, 7 ноября, ночью ожидается −7, −12 градусов, на севере до −17 градусов, днем −3, −8 градусов. Такая же температура ожидается на следующий день.
В Екатеринбурге днем 5 ноября температура составит −2 градуса, без осадков. 6 ноября ночью температура опустится до −4 градусов, днем она будет −3 градуса, ожидается небольшой снег. 7 и 8 ноября в городе будет ночью −7 градусов, а днем уже −3, −4 градусов.