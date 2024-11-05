Морозы идут на Свердловскую область

По информации от метеорологов, циклон, который принес осадки в регион, уходит. На его место приходит новый циклон, который движется из Москвы и принесет непогоду в большую часть Южного Урала. С 5 по 8 ноября осадки будут незначительными, лишь в некоторых районах возможен небольшой снег. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, с порывами до 14 м/с. 7 ноября ветер может усилиться до 15 м/с.