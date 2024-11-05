В Башкирии ожидаются сильный ветер, снег и гололед.

В четверг, 7 ноября, ожидается небольшой снег, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью по юго-востоку до сильного. Температура воздуха ночью −4, −9°, при прояснениях до −14°, днем −2, −7°.