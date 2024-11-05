В Башкирии ожидаются сильный ветер, снег и гололед.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 ноября, местами ожидается небольшой снег, по югу до умеренного, в отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +1, −4°.
В среду, 6 ноября, прогнозируется снег, ночью по югу до сильного, в отдельных районах гололед. Ветер северный, северо-восточный умеренный, по югу порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −2, −7°, днем +1, −4°.
В четверг, 7 ноября, ожидается небольшой снег, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью по юго-востоку до сильного. Температура воздуха ночью −4, −9°, при прояснениях до −14°, днем −2, −7°.