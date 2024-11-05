Морозы до −18°С ударят по Приморью

На минувших выходных в Приморье местами шёл снег. По данным регионального министерства транспорта, больше всего снега выпало в Кавалеровском и Ольгинском районах — до 25 сантиметров. Бригадам «Примавтодора» пришлось расчищать дороги не только от осадков, но и от поваленных деревьев. Метеостанции южной половины края больше всего снега зафиксировали в Полтавке, Тимирязевском и Пограничном.