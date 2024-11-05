Таллахасси
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозы до −18°С ударят по Приморью

Короткая рабочая неделя в Приморье будет холодной, но существенных осадков в эти дни не ожидается, передаёт ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидрометцентр.

Сейчас в Таллахасси: +24° 4 м/с 78% 762 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

Единственная вероятность осадков — сегодня вечером и предстоящей ночью, в северных районах края возможен снег. За малоактивным атмосферным фронтом вторгнется волна холода, ночные морозы усилятся до −4…-11 °С, слабоположительные температуры до +3 °С местами сохранятся на южном побережье. Во Владивостоке небольшие заморозки до −3 °С. В среду днём, 6 ноября дневной прогрев слабый, до 0…+5 °С, в центральных районах −1…-6 °С, во Владивостоке 0…+3 °С.

В ночь со среды на четверг минимальная температура понизится ещё на 2 — 5 градусов, дневная останется без изменений.

Ночь с четверга на пятницу, 8 ноября будет самой холодной на рабочей неделе, температура до −11…-18 °С, на побережье −2…-9 °С, в том числе во Владивостоке −3…-5 °С. А днём начнётся потепление: температурный максимум составит от 0 на севере до +9 °С на юге. Во Владивостоке до +4…+7 °С.

На минувших выходных в Приморье местами шёл снег. По данным регионального министерства транспорта, больше всего снега выпало в Кавалеровском и Ольгинском районах — до 25 сантиметров. Бригадам «Примавтодора» пришлось расчищать дороги не только от осадков, но и от поваленных деревьев. Метеостанции южной половины края больше всего снега зафиксировали в Полтавке, Тимирязевском и Пограничном.