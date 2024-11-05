Морозы до −18°С ударят по Приморью

Единственная вероятность осадков — сегодня вечером и предстоящей ночью, в северных районах края возможен снег. За малоактивным атмосферным фронтом вторгнется волна холода, ночные морозы усилятся до −4…-11 °С, слабоположительные температуры до +3 °С местами сохранятся на южном побережье. Во Владивостоке небольшие заморозки до −3 °С. В среду днём, 6 ноября дневной прогрев слабый, до 0…+5 °С, в центральных районах −1…-6 °С, во Владивостоке 0…+3 °С.
В ночь со среды на четверг минимальная температура понизится ещё на 2 — 5 градусов, дневная останется без изменений.
Ночь с четверга на пятницу, 8 ноября будет самой холодной на рабочей неделе, температура до −11…-18 °С, на побережье −2…-9 °С, в том числе во Владивостоке −3…-5 °С. А днём начнётся потепление: температурный максимум составит от 0 на севере до +9 °С на юге. Во Владивостоке до +4…+7 °С.
На минувших выходных в Приморье местами шёл снег. По данным регионального министерства транспорта, больше всего снега выпало в Кавалеровском и Ольгинском районах — до 25 сантиметров. Бригадам «Примавтодора» пришлось расчищать дороги не только от осадков, но и от поваленных деревьев. Метеостанции южной половины края больше всего снега зафиксировали в Полтавке, Тимирязевском и Пограничном.