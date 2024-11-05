Гололед и метель прогнозируют синоптики в Казахстане

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, в центре области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. г. Актау: 5 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.