Гололед и метель прогнозируют синоптики в Казахстане

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, в центре области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.
г. Актау: 5 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.
6 ноября ночью на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, на западе, юге области временами 30 м/с и более.
6 ноября днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег. 6, ночью 7 ноября ожидаются гололед, метель, 7 ноября днем на севере, юге, востоке области гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный 6 ноября ночью на западе, юге области 15−20 м/с, днем 15−20, на юге области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. 7 ноября ночью 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более.
6 ноября днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью на западе, юге ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. 7 ноября ночью на севере области ожидается сильный снег. Гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью 6 ноября на западе, юге области порывы 15−20 м/с, днем 06, сутки 7 ноября 15−20, на юге, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более.
6 ноября ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. 7 ноября гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6 ноября ночью на западе, юге области 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. 7 ноября 15- 20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более.
6 ноября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. 7 ноября гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 6, сутки 7 ноября 15−20 м/с, порывы 23−28, временами 30 м/с и более.
6 ноября в Карагандинской области ожидаются гололед, метель. 7 ноября на западе, севере, востоке области гололед, метель. Ветер южный, юго-западный днем 6, сутки 7 ноября 15−20, порывы 23−28 м/с, на севере, востоке области временами 30 м/с и более.
6, ночью 7 ноября в области Ұлытау ожидаются гололед, метель, днем 07 ноября на севере, востоке гололед, метель. Ветер южный, юго-западный 06 ноября ночью на западе, юге области 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с, на севере, востоке, в центре области 30 м/с и более. 7 ноября 15−20, порывы 23−28 м/с, на севере, востоке, в центре области 30 м/с и более.
6 ноября днем на юге, в центре области Абай ожидается сильный дождь. 6 ноября ночью на западе, в центре ожидается гололед. 7 ноября на севере, востоке, юге области ожидается гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 06 ноября 15−20 м/с. 7 ноября 15−20, на западе, севере, в центре области порывы 23−28, днем временами 30 м/с и более.
Ночью на северо-западе Актюбинской области, днем на большей части области ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный днем на северо-западе области порывы 15−18 м/с. г. Актобе: 5 ноября ожидается гололед.
На юге, горных районах Алматинской области ожидается западный ветер порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. г. Караганда: 5 ноября ночью и утром ожидается туман, гололед.
Ночью и утром на западе, севере области Ұлытау ожидается туман.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ночью на западе, севере области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Уральск: 5 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.
Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.
Ночью в области Жетісу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15−20 м/с.
Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, в центре области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. г. Актау: 5 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.
Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. г. Кызылорда: 5 ноября ночью ожидается туман.
Днем на севере, юге Атырауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. г. Атырау: 5 ноября днем временами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью на юге, востоке Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный с переходом на юго-восточный порывы 15−20 м/с. г. Павлодар: 05 ноября ночью ожидается гололед, туман.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. г. Шымкент: 5 ноября ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. г. Петропавловск: 5 ноября ночью ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области 15−20, днем порывы 25 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.