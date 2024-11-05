В Башкирии на 100 мужчин приходится 112 женщин

Росстат представил данные о соотношении полов в Башкирии. По информации ведомства, в 2023 году в республике на свет появилось более 18 тысяч мальчиков, и на каждые 100 новорожденных мальчиков приходилось всего 95 девочек. Однако с возрастом ситуация меняется.
В 2024 году на 100 мужчин приходится уже 112 женщин. Особенно заметно это в возрастной группе 60 лет и старше, где на 100 мужчин приходится целых 156 женщин. Специалисты связывают такое явление с высокой смертностью среди мужчин, что поднимает важные вопросы о здоровье и образе жизни в регионе.
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