В Башкирии на 100 мужчин приходится 112 женщин

В 2024 году на 100 мужчин приходится уже 112 женщин. Особенно заметно это в возрастной группе 60 лет и старше, где на 100 мужчин приходится целых 156 женщин. Специалисты связывают такое явление с высокой смертностью среди мужчин, что поднимает важные вопросы о здоровье и образе жизни в регионе.