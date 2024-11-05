Синоптики рассказали, какой будет рабочая неделя во Владивостоке

Самая морозная ночь ожидается в пятницу, 8 ноября: температура опустится до −11…-18 °С, на побережье — до −2…-9 °С. Днем волна холода начнет отступать, и антициклон переместится на Японское море, придет более теплый воздух. В результате дневные температуры повысятся, достигнув от 0 на севере до +9 °С на юге региона.