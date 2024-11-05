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Синоптики рассказали, какой будет рабочая неделя во Владивостоке

На предстоящей рабочей неделе в Приморье ожидается преимущественно сухая погода. По данным «Примгидромета», исключение составят вечер вторника и ночь на среду, когда под влиянием слабого атмосферного фронта в отдельных районах возможен небольшой снег, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 89% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: PrimaMedia.ru

Температура понизится: минимальные значения достигнут −4…-11 °С, на южном побережье — около 0…-3 °С, а следующей ночью станет еще холоднее на 2−5 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 0…+5 °С, в центральных районах — −1…-6 °С.

Самая морозная ночь ожидается в пятницу, 8 ноября: температура опустится до −11…-18 °С, на побережье — до −2…-9 °С. Днем волна холода начнет отступать, и антициклон переместится на Японское море, придет более теплый воздух. В результате дневные температуры повысятся, достигнув от 0 на севере до +9 °С на юге региона.

Во Владивостоке осадки на этой неделе не прогнозируются. Ночные температуры в среду и четверг составят 0…-3 °С, дневные — 0…+3 °С. К пятнице ночная температура понизится до −3…-5 °С, а днем воздух прогреется до +4…+7 °С.