Синоптики рассказали, какой будет рабочая неделя во Владивостоке

Температура понизится: минимальные значения достигнут −4…-11 °С, на южном побережье — около 0…-3 °С, а следующей ночью станет еще холоднее на 2−5 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 0…+5 °С, в центральных районах — −1…-6 °С.
Самая морозная ночь ожидается в пятницу, 8 ноября: температура опустится до −11…-18 °С, на побережье — до −2…-9 °С. Днем волна холода начнет отступать, и антициклон переместится на Японское море, придет более теплый воздух. В результате дневные температуры повысятся, достигнув от 0 на севере до +9 °С на юге региона.
Во Владивостоке осадки на этой неделе не прогнозируются. Ночные температуры в среду и четверг составят 0…-3 °С, дневные — 0…+3 °С. К пятнице ночная температура понизится до −3…-5 °С, а днем воздух прогреется до +4…+7 °С.