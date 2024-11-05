19 ноября из Тайшета по стране отправится «Поезд Деда Мороза»

Первыми его встретят, как мы уже знаем, жители Тайшета. Оттуда праздничный поезд отправится на север, в Вихоревку. под Братском. Там его встретят 20 ноября. На следующий день он будет в северном Усть-Куте, на станции Лена. Оттуда повернёт на Северобайкальск, куда прибудет 22 ноября. Далее главного волшебника страны со свитой ждут города БАМа.