19 ноября из Тайшета по стране отправится «Поезд Деда Мороза»

«Поезд Деда Мороза» отправится 19 ноября 2024 года из Тайшета в очередное новогоднее путешествие по регионам России. В этом году поезд главного волшебника Нового года преодолеет более 30 тысяч километров и побывает в более 60 городах РФ. Рассказываем, когда его ждать в городах Иркутской области и Бурятии.
Первыми его встретят, как мы уже знаем, жители Тайшета. Оттуда праздничный поезд отправится на север, в Вихоревку. под Братском. Там его встретят 20 ноября. На следующий день он будет в северном Усть-Куте, на станции Лена. Оттуда повернёт на Северобайкальск, куда прибудет 22 ноября. Далее главного волшебника страны со свитой ждут города БАМа.
Снова в наши края он вернётся, побывав на востоке страны, 11 декабря. В этот день передвижная резиденция развернётся в Улан-Удэ, а оттуда переберётся в Слюдянку. Уже 13 декабря праздничный поезд встретят в Иркутске. Последними городами региона, в которых остановится сказочный поезд, станет Черемхово и Зима.
«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция. Она состоит, в частности, из «вагона-приемной» главного волшебника, вагона «сказочной деревни» для проведения игр и квестов, «вагона-сцены».