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Жителей Красноярска ждут погодные качели

КРАСНОЯРСК, 5 ноября, ФедералПресс. Короткая четырехдневная неделя в столице Красноярского края, по прогнозам синоптиков, ожидается теплой, но по ночам будут заморозки.

Сейчас в Таллахасси: +24° 4 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°

Самыми теплыми днями на этой неделе будут вторник и четверг. Днем столбик уличного термометра поднимется до +9 градусов, а в ночные часы будет довольно прохладно — до −5 градусов. В оба дня будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, переходящий в мокрый снег, а также порывистый юго-западный ветер до 15−18 м/с.

В среду, 6 ноября, а также в пятницу, 8 ноября, днем будет чуть теплее — от +2 до 0 градусов. Зато в эти дни обойдется без осадков. На выходных предварительно ожидается понижение дневной температуры до −1 градуса, а также снег с дождем и порывистый ветер.