Жителей Красноярска ждут погодные качели

Самыми теплыми днями на этой неделе будут вторник и четверг. Днем столбик уличного термометра поднимется до +9 градусов, а в ночные часы будет довольно прохладно — до −5 градусов. В оба дня будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, переходящий в мокрый снег, а также порывистый юго-западный ветер до 15−18 м/с.