Хабаровчане несколько недель смогут наблюдать метеорный поток Леониды

— Любой метеорный поток является ежегодным. Наиболее активен он будет 14−21 числа. Но в этом году он не очень сильный, а судя по периоду обращения материнской кометы в Солнечной системе, ближайший метеорный шторм ожидается не ранее 2031 года. Или годом-двумя позже. Правда Леониды не очень удобны для наблюдения, так как их наибольшая активность приходится примерно на два часа ночи, — рассказал хабаровский астроном Владимир Наумов. Также он добавил, что пик метеорного потока состоится в ночь с 17 на 18 ноября. В это время ожидается около 15 метеоров в час. Само небесное явление продлится до 30 ноября.