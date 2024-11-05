С последствиями осадков борются городские службы Хабаровска

МБУ «Южное» работает в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районе. Сотрудники предприятия убирают дороги, автобусные остановки и посадочные площадки. Сегодня спецмашины и рабочие наводят порядок на десятках улиц. Среди них Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Ленина, переулки Арсеньева и Дьяченко, улицы Тургенева, Ленинградская, Амурский и Уссурийский бульвары, Комсомольская площадь, улицы Пионерская, Запарина, Калинина, Шевчука, Павла Морозова, микрорайон 5-я площадка, проезд 1227, микрорайоне Красная речка, Артемовская, переулок Краснореченский, Волочаевская, Лейтенанта Орлова, Слободская, Шеронова, 1-й микрорайон, проспект 60-летия Октября и другие, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрацию Хабаровска.
МУП «Север» действует на территории Краснофлотского и Кировского районов. Их сотрудники занимаются уборкой улиц, автобусных остановок и переходов на таких улицах, как Тихоокеанская, Серышева, Калинина, Джамбула и других. Рабочие проводят обработку дорог противогололедными веществами.
МУП «Восток» занимается очисткой дорог, остановок и подходов к пешеходным переходам. Порядок наводят на улицах Карла Маркса, Воронежской, Совхозной, Ленинградской, Краснодарской, Чернореченском шоссе, в микрорайоне поселка имени Горького, а также на улицах Большой, Демьяна Бедного, Шелеста и других.
Мэр Хабаровска поручил муниципальным службам сосредоточиться на очистке ключевых магистралей, по которым курсирует общественный транспорт, а также на подъемах и спусках. Особое внимание уделяется уборке остановочных павильонов. Уборка снега с улиц осуществляется круглосуточно, после чего дороги посыпают песчано-соляной смесью и реагентами, — сообщил Дмитрий Чеверда, руководитель управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
В этом году принято решение установить на подъемах и спусках Волочаевской, Запарина и Калинина дополнительные емкости с песчано-соляной смесью для самостоятельного использования водителями при гололеде. Если эта мера окажется эффективной, то ее введут по всему городу.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посоветовал водителям, не успевшим сменить летние шины на зимние, воздержаться от использования личного автомобиля и перейти на общественный транспорт.
В ночное время в городе задействовали 18 единиц техники, включая погрузчики, машины для распределения реагентов, мусоровозы и другие.