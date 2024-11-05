В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 5 ноября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке переулка Пионерского (от улицы Пушкина по направлению к площади Амет-Хана Султана)», — говорится в Telegram-сообщении администрации крымской столицы.
Жителей и гостей Симферополя просят заблаговременно продумывать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.
Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.