Таллахасси
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта в Симферополе во вторник. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 5 ноября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке переулка Пионерского (от улицы Пушкина по направлению к площади Амет-Хана Султана)», — говорится в Telegram-сообщении администрации крымской столицы.

Жителей и гостей Симферополя просят заблаговременно продумывать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.

Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.