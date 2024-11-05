Областной турнир по ушу-саньда завершился в Ангарске

В Ангарске завершился региональный турнир по ушу-саньда под названием «Начало пути». Как сообщает на своей странице в соцсети Спортшкола Заларинского района, мероприятие проходило с 1 по 3 ноября и в нем участвовали более 150 спортсменов из разных город Иркутской области.