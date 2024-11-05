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Областной турнир по ушу-саньда завершился в Ангарске

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске завершился региональный турнир по ушу-саньда под названием «Начало пути». Как сообщает на своей странице в соцсети Спортшкола Заларинского района, мероприятие проходило с 1 по 3 ноября и в нем участвовали более 150 спортсменов из разных город Иркутской области.

— Спортсмены были из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Усть-Илимска и поселка Залари. Наш район представляли 12 спортсменов отделения «ушу-саньда», — пишут на странице спортшколы.

Все участвующие борцы из поселка взяли вторые и третьи места. Ушу-саньда представляет собой поединки в защитной экипировки. В этот вид спорта включены направления китайской борьбы и ушу.