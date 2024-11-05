Начало короткой рабочей недели в Башкирии ознаменуется сильным ветром и снегом

Характер погоды не изменится и в среду, 6 ноября. На юге Башкирии также ожидаются обильные осадки, за окном будет дуть порывистый ветер, а ночью столбики термометров опустятся до −7 градусов, днем прогнозируются такие же температурные значения, что и накануне.