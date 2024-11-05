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Начало короткой рабочей недели в Башкирии ознаменуется сильным ветром и снегом

В Башкирии ожидаются сильный ветер, снег и гололед.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни. По словам республиканских синоптиков, короткая рабочая неделя ознаменуется серьезной непогодой: сильным ветром, гололедом, а также снегопадом в южный районах региона.

— Температура воздуха днем составит +1,-4°, — добавили метеорологи.

Характер погоды не изменится и в среду, 6 ноября. На юге Башкирии также ожидаются обильные осадки, за окном будет дуть порывистый ветер, а ночью столбики термометров опустятся до −7 градусов, днем прогнозируются такие же температурные значения, что и накануне.

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