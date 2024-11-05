Начало короткой рабочей недели в Башкирии ознаменуется сильным ветром и снегом

Стал известен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни. По словам республиканских синоптиков, короткая рабочая неделя ознаменуется серьезной непогодой: сильным ветром, гололедом, а также снегопадом в южный районах региона.
— Температура воздуха днем составит +1,-4°, — добавили метеорологи.
Характер погоды не изменится и в среду, 6 ноября. На юге Башкирии также ожидаются обильные осадки, за окном будет дуть порывистый ветер, а ночью столбики термометров опустятся до −7 градусов, днем прогнозируются такие же температурные значения, что и накануне.
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