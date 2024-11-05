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Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси в вторник

Во всех областных центрах, а также белорусской столице, ожидаются дождь и мокрый снег, только в Бресте и Гродно осадки будут несущественными.

Сейчас в Таллахасси: +24° 4 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снег. Утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гомеле сегодня будет облачно с прояснениями, в белорусской столице возможен небольшой дождь, в Гомеле также прогнозируются небольшие осадки в основном в виде дождя. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Витебске и Могилеве во вторник установится облачная погода и временами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Воздух в областных центрах прогреется до +3…+5°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Бресте и Гродно будет немного теплее — от +6°C до +8°C. В этих городах также облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гродно пройдет небольшой дождь. Ветер западный 5−10 м/с.