Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси в вторник

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снег. Утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.
Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гомеле сегодня будет облачно с прояснениями, в белорусской столице возможен небольшой дождь, в Гомеле также прогнозируются небольшие осадки в основном в виде дождя. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер западный 5−10 м/с.
В Витебске и Могилеве во вторник установится облачная погода и временами пройдут осадки: дождь, мокрый снег, снег. Воздух в областных центрах прогреется до +3…+5°C. Ветер западный 5−10 м/с.
В Бресте и Гродно будет немного теплее — от +6°C до +8°C. В этих городах также облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гродно пройдет небольшой дождь. Ветер западный 5−10 м/с.