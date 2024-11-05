В Пермском крае на этой неделе похолодает до −17 градусов

В Пермском крае на этой неделе, с 4 по 8 ноября, ожидается мороз до −17 градусов. Об этом сообщает пермский гидрометцентр.
На этой неделе в регионе температурный фон опустится ниже нормы на 2−4 градуса. Самый морозный день ожидается в четверг, 7 ноября.
Ночью 5 ноября температура установилась в диапазоне −11…-6 градусов. Днем воздух прогреется до −7…-2 градусов.
6 ноября, в среду, ночью температура опустится до −11…-6 градусов, а в северных районах края (Соликамск, Березники) будет до −16 градусов. Днем в регионе ожидается температура — 8… −3 градуса.
Четверг 7 ноября станет самым морозным на этой неделе. Столбик термометра ночью опустится до −12…-7, в некоторых районах до −17 градусов. Днем станет чуть теплее — 8…-3 градуса.
В пятницу, 8 ноября, температура воздуха в регионе составит ночью −12…-7 градусов, днем −5…0 градусов.
Осадки на этой неделе ожидаются небольшой интенсивности в виде снега. Ветер в основном юго-западный 5−10 метров в секунду.