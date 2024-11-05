В школах Кубани введут проверки состояния детей в связи с вирусом Коксаки

В частности, специалисты намерены усилить утреннюю фильтрацию — обязательную проверку температуры и симптомов заболеваний у детей при входе в школы и детские сады. В случае выявления признаков болезни, среди которых повышение температуры, кашель или насморк, ребенок будет временно изолирован до полного выздоровления.