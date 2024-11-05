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В школах Кубани введут проверки состояния детей в связи с вирусом Коксаки

Роспотребнадзор усилит меры по контролю за состоянием здоровья учащихся в образовательных учреждениях Краснодарского края. Решение принято на фоне сообщений о зафиксированных случаях заболевания вирусом Коксаки в ряде регионов России, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В частности, специалисты намерены усилить утреннюю фильтрацию — обязательную проверку температуры и симптомов заболеваний у детей при входе в школы и детские сады. В случае выявления признаков болезни, среди которых повышение температуры, кашель или насморк, ребенок будет временно изолирован до полного выздоровления.

Роспотребнадзор также напоминает родителям о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении у детей симптомов болезни.

Вирус Коксаки может проявляться как в легкой, так и в тяжелой форме с лихорадкой, высыпаниями и поражением внутренних органов. Ситуация находится под строгим контролем ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что речи о вспышечной заболеваемости на Кубани не идет. В регионе были зарегистрированы лишь единичные случаи.

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