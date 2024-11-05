Лукашенко удостоил госнаград и благодарности сотрудников сельхозотрасли Беларуси

В сообщении сказано, что глава государства 4 ноября 2024 года подписал соответствующие указ № 406 и распоряжение. Говорится, что за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей работникам сферы сельского хозяйства были присвоены ордена, медали, а также почетные звания и благодарности.