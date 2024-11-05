Лукашенко удостоил госнаград и благодарности сотрудников сельхозотрасли Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября, в понедельник, удостоил государственных наград и благодарности работников сельскохозяйственной отрасли Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что глава государства 4 ноября 2024 года подписал соответствующие указ № 406 и распоряжение. Говорится, что за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей работникам сферы сельского хозяйства были присвоены ордена, медали, а также почетные звания и благодарности.
Отмечается, что ордена Трудовой Славы был удостоен директор ОАО «Агрокомбинат “Юбилейный” Оршанского района Александр Фирсин, а ордена Почета — трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства ОАО “Торгуны” Докшицкого района, “Рассвет имени К. П. Орловского” Кировского района Вячеслав Аникович и Николай Дрозд.
В пресс-службе отметили, что среди награжденных медалью «За трудовые заслуги» оказались главный агроном предприятия «Новоселки-Лучай» Поставского района Елена Костюк. Также указанной медалью был награжден директор Могилевской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений — главный государственный инспектор Сергей Марфель.
Сообщается, что почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси» было присвоено трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства предприятия «Нива-Барсуки» Кировского района Александру Петранкову.
Также сказано, что благодарностей президента Беларуси были удостоены ветеринарный врач управления по сельскому хозяйству ОАО «Поставский молочный завод» Алексей Дикович, коллектив работников «Витебская бройлерная птицефабрика». Называются оператор машинного доения белыничского СПК «Колхоз “Родина” Татьяна Пимонова, руководитель фермерского хозяйства “Диана” Шкловского района Владимир Малиновский.
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