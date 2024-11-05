В аэропорту Иркутска провели рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет

В Иркутске проводится совместная работа подразделений СК, ВП и ВК по постановке бывших мигрантов на воинский учет. В октябре 2024 года следователи военного следственного комитета России по Иркутскому гарнизону снова приняли участие в проведении рейда по проверке соблюдения обязанностей постановки на воинский учет бывшими мигрантами. Мероприятие проводилось совместно с подразделениями следственного комитета и полиции на транспорте, а также военной полиции и военного комиссариата Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.