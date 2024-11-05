Таллахасси
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Иркутска провели рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет

Нарушители были доставлены в военный комиссариат.

Источник: Следственный комитет России по Иркутскому гарнизону

В Иркутске проводится совместная работа подразделений СК, ВП и ВК по постановке бывших мигрантов на воинский учет. В октябре 2024 года следователи военного следственного комитета России по Иркутскому гарнизону снова приняли участие в проведении рейда по проверке соблюдения обязанностей постановки на воинский учет бывшими мигрантами. Мероприятие проводилось совместно с подразделениями следственного комитета и полиции на транспорте, а также военной полиции и военного комиссариата Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.

Так, проведен рейд в международном аэропорту города по проверке всех авиарейсов прибывших за сутки на территорию РФ из иностранных государств, в ходе которого выявлены нарушители, которые доставлены в военный комиссариат для постановки на учет и оформления необходимых документов.