Таллахасси
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор «МотоВелоЗавода» назвал стоимость белорусского электромотовелосипеда

Стоимость отечественного электромотовелосипеда назвали в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор «МотоВелоЗавода» Сергей Маньков назвал стоимость белорусского электромотовелосипеда, сообщает агентство «Минск-Новости».

— Он будет стоить 2800 рублей, — уточнил Сергей Манько.

Он отметил, что сейчас велосипед проходит испытания. По словам директора, электромотовелосипед будет развивать скорость до 25 километров в час по Правилам дорожного движения. Также он добавил, что у электромотовелосипеда будет съемная батарея. Он уточнил, что велосипед можно оставить на улице, снят батарею и зарядить дома.

Кстати, В Беларуси ГАИ обяжет спешиваться велосипедистов и самокатчиков на переходах.

Ранее Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.

Тем временем минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.