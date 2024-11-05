Директор «МотоВелоЗавода» назвал стоимость белорусского электромотовелосипеда

Директор «МотоВелоЗавода» Сергей Маньков назвал стоимость белорусского электромотовелосипеда, сообщает агентство «Минск-Новости».
— Он будет стоить 2800 рублей, — уточнил Сергей Манько.
Он отметил, что сейчас велосипед проходит испытания. По словам директора, электромотовелосипед будет развивать скорость до 25 километров в час по Правилам дорожного движения. Также он добавил, что у электромотовелосипеда будет съемная батарея. Он уточнил, что велосипед можно оставить на улице, снят батарею и зарядить дома.
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