Россельхознадзор не пропустил в РФ 20 тонн моркови из Беларуси

Россельхознадзор не пропустил в Россию 20 тонн моркови из Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что на российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор Управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн белорусской моркови, следовавшей в Саратов.
Уточняется, что в момент мероприятия специалист ведомства установил, что на перевозимой подкарантинной продукции отсутствуют маркировочные этикетки, где содержатся данные о месте и (или) участке производства, стране-экспортере, стране происхождения.
В ведомстве обратили внимание на то, что таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.
«Ввоз 20 тонн моркови на территорию Российской Федерации запрещен. Груз возвращен в Республику Беларусь», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
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