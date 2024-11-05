В Ростовской области за минувшую неделю во время пожаров погибли восемь человек

В Ростовской области за последнюю неделю произошло 115 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 115 пожаров, спасено 12 человек, погибло восемь человек, — говорится в сообщении ведомства.
Также за прошедшую неделю произошло шесть загораний сухой травы и 36 пожаров с мусором. Спасатели 16 раз выезжали на место ДТП, где оказали помощь пять раз и спасли 11 человек.
В юго-восточной части Таганрогского залива в пределах Ростовской области, на побережье от дельты реки Дон до Чумбур-Косы наблюдался ветровой нагон. В настоящее время уровни воды в пределах нормы.