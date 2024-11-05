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Центр по сопровождению людей с инвалидностью открылся в Черемхово

Центр будет работать по принципу «одного окна».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово прошло открытие ресурсного центра по сопровождению людей с инвалидностью. Как сообщает на своей странице в соцсети управление соцзащиты по городу и району, в центре будет действовать принцип «одного окна». Это значит, что будет определен специалист и окно, который решает вопросы людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами.

— В центре соблюдены условия доступной среды. Кабинет находится на первом этаже здания, что позволит беспрепятственно инвалидам посещать учреждение. У каждого специалиста на рабочем месте тактильная табличка со шрифтом Брайля, в кабинете имеется индукционная система для слабослышащих и кнопка вызова помощника, — пояснили в соцзащите.

Также один из специалистов прошел курсы по сурдопереводу. Открытие прошло в торжественной обстановке и как полагается с перерезанием красной ленты. Затем первые посетители обратились с вопросами.