Центр по сопровождению людей с инвалидностью открылся в Черемхово

В Черемхово прошло открытие ресурсного центра по сопровождению людей с инвалидностью. Как сообщает на своей странице в соцсети управление соцзащиты по городу и району, в центре будет действовать принцип «одного окна». Это значит, что будет определен специалист и окно, который решает вопросы людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами.