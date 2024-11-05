К Омской области приближается мощнейшая снежная буря

В соответствии с информацией ведомства, в среду, 6 ноября 2024 года, в Омской области ожидается усиление скорости ветра до 8−13 м/с, порывами 16−21 м/с. На эти сутки в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, также возможна метель. Температура воздуха составит −2…+3 °С. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.
В четверг, 7 ноября 2024 года, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, снежная буря в Омской области усилится. В частности, синоптики передают усиление скорости ветра местами до 23 м/с. Также ожидаются метель, снежные заносы, гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит −4…-9 °С, днем — до −2…-7 °С.