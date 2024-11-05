К Омской области приближается мощнейшая снежная буря

В соответствии с информацией ведомства, в среду, 6 ноября 2024 года, в Омской области ожидается усиление скорости ветра до 8−13 м/с, порывами 16−21 м/с. На эти сутки в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, также возможна метель. Температура воздуха составит −2…+3 °С. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.