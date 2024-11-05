Житель Минска потерял 780 рублей, пытаясь оформить польскую визу. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в Московское РУВД обратился житель Минска, который хотел оформить визу, но стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Говорится, что в мессенджере мужчина нашел рекламу, касающуюся оказания услуг по записи в визовый центр Польши с целью подачи документов на рабочую визу.
После этого минчанин написал администратору, который сказал, что указанная услуга будет стоить 780 рублей. Озвученная цена устроила мужчину, он попросил реквизиты для оплаты. Но после того, как названная сумма денег была переведена, администратор перестал выходить на связь.
Житель Минска понял, что стал жертвой мошенников и пошел в милицию. По указанному факту заведено уголовное дело.
«Напоминаем: если до заключения договора об оказании услуг у вас требуют полную оплату вперед, то наверняка вы имеете дело с мошенниками», — подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.
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