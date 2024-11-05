Разработан ресурс для определения рисков развития рака полости рта

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Ресурс, который позволит определить риски заболевания раком слизистой оболочки рта (СОР), разработали ученые в Алтайском крае. Разработка позволит выявлять заболевание на ранних стадиях за счет оценки комплекса наиболее значимых факторов риска, сообщила ТАСС заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Алтайского государственного медицинского университета Светлана Токмакова.
«Способ определения риска развития рака слизистой оболочки рта представляет собой тест, он полностью автоматизирован и персонифицирован. За основу взяты 45 факторов риска, которые могут влиять на развитие онкологического заболевания. Степень влияния каждого фактора установлена в сравнительном исследовании 300 здоровых жителей Алтайского края и 300 онкобольных», — рассказала Токмакова, отметив, что подобных разработок в регионе еще не было.
Тест размещен на разработанном сайте, гражданам предлагается зарегистрироваться и создать личный кабинет, после чего пройти тестирование. Результаты включают в себя таблицу, в которой все факторы риска размещены в порядке убывания их степени влияния, а также рекомендации по изменению образа жизни для снижения этого риска. Бланк доступен для сохранения. Имея на руках результаты тестирования, пациент может обратиться в медицинскую организацию к специалисту для профессиональной оценки, очного осмотра и определения дальнейшей тактики.
В ходе тестирования учитываются как общие факторы (пол, возраст, рост, индекс массы тела, тип нервной системы, онконаследственность, характер труда, профессиональные вредности, средовые вредные факторы, курение, рентгеновские исследования, прием алкоголя), так и специфические для полости рта факторы (наличие хронических заболеваний в полости рта, травм слизистой оболочки, наличия патологических образований). По разработанной формуле рассчитывается степень риска развития злокачественного новообразования (от низкого до очень высокого). При значении показателя ниже нуля — риск развития рака СОР низкий; при значении 1−30% определяют риск средней степени; при значении 30−50% определяют высокий риск. Полученное значение более 51% характеризует наличие очень высокого риска.
По словам Токмаковой, разработка уже направлена в стоматологические клиники Алтайского края. Пациентам предлагают пройти тестирование, чтобы своевременно определить риск развития рака СОР, и, если эта предрасположенность есть — начать лечение.
По данным Минздрава Алтайского края показатель первичной заболеваемости населения злокачественными новообразованиями полости рта продолжает расти. За 2024 год он составил 7,9 на 100 тыс., превысив общероссийский показатель. Для сравнения, по итогам 2023 года этот показатель составлял 7,7.