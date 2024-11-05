Разработан ресурс для определения рисков развития рака полости рта

Тест размещен на разработанном сайте, гражданам предлагается зарегистрироваться и создать личный кабинет, после чего пройти тестирование. Результаты включают в себя таблицу, в которой все факторы риска размещены в порядке убывания их степени влияния, а также рекомендации по изменению образа жизни для снижения этого риска. Бланк доступен для сохранения. Имея на руках результаты тестирования, пациент может обратиться в медицинскую организацию к специалисту для профессиональной оценки, очного осмотра и определения дальнейшей тактики.