Снегопады и потепление до +8 ожидают воронежцев на короткой рабочей неделе

В четверг, 7 ноября, по области ночью обещают мокрый снег, а днем дождь. В темное время суток будет морозно до −4. Днем воздух на улице прогреется до +8 градусов. Ветер усилится до 12 м/с. Аналогичная температура будет и в пятницу, 8 ноября.