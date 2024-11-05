Снегопады и потепление до +8 ожидают воронежцев на короткой рабочей неделе

По прогнозам синоптиков, наступившая короткая рабочая неделя в Воронежской области будет говорить о том, что действительно наступила поздняя осень. В начале ожидаются снегопады, а к концу потеплеет до +8 градусов.
Во вторник, 5 ноября, в регионе продолжит идти снег. Ночью было до −6 градусов. Днем воздух немного прогреется от −2… до +3. На дорогах местами гололедица и гололедно-изморозевые отложения. Северо-западный ветер продолжит усиливаться. Порывы могут достигать до 17 м/с.
В среду, 6 ноября, ночью также ожидается небольшой снег. Столбики термометров опустятся до −4. Ветер немного стихнет до 11 м/с. А днем гололедица может продолжится из-за температуры 0… −2.
В четверг, 7 ноября, по области ночью обещают мокрый снег, а днем дождь. В темное время суток будет морозно до −4. Днем воздух на улице прогреется до +8 градусов. Ветер усилится до 12 м/с. Аналогичная температура будет и в пятницу, 8 ноября.