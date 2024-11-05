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В Красноярске районные елки установят за 19 млн рублей

На данный момент идет поиск подрядчика.

Источник: Freepik

В Красноярске закупают ёлки для всех районов города. Лот появился на портале госзакупок.

В мэрии ищут подрядчика, который установит районные елки. Начальная стоимость контракта — 19 млн рублей.

Всего установят 7 районных елок — по одной на каждый район. Они появятся в скверах и парках по адресам:

Центральный район — сквер имени Чернышевского;

Кировский район — сквер Энтузиастов;

Железнодорожный район — парк имени Гагарина;

Октябрьский район — сквер «Серебряный»;

Свердловский район — площадь имени Свердлова;

Кировский район — сквер «Каменный городок».

Ленинский район — ДК 1 Мая.

Компания, победившая на аукционе, должна установить новогодние деревья, украсить их, а также обслуживать. Демонтируют их после праздников. Это планируют сделать до 28 февраля.