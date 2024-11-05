В Красноярске районные елки установят за 19 млн рублей

В Красноярске закупают ёлки для всех районов города. Лот появился на портале госзакупок.
В мэрии ищут подрядчика, который установит районные елки. Начальная стоимость контракта — 19 млн рублей.
Всего установят 7 районных елок — по одной на каждый район. Они появятся в скверах и парках по адресам:
Центральный район — сквер имени Чернышевского;
Кировский район — сквер Энтузиастов;
Железнодорожный район — парк имени Гагарина;
Октябрьский район — сквер «Серебряный»;
Свердловский район — площадь имени Свердлова;
Кировский район — сквер «Каменный городок».
Ленинский район — ДК 1 Мая.
Компания, победившая на аукционе, должна установить новогодние деревья, украсить их, а также обслуживать. Демонтируют их после праздников. Это планируют сделать до 28 февраля.