Курултай Башкирии взялся за урегулирование деятельности риелторов.

«Фактически они работают в полулегальном поле и не несут ответственности за юридическую чистоту сделок и последствия возможных ошибок. У нас нет единого реестра таких специалистов, они не проходят аттестацию и не подтверждают квалификацию. Риелторская деятельность не подлежит лицензированию и не регулируется через СРО. По сути, сегодня человек “с улицы” может назваться риелтором и зарабатывать на сделках, и это не будет нарушением закона», — указывает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.