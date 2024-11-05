Курултай Башкирии взялся за урегулирование деятельности риелторов.

В Госсобрании Башкирии создаётся рабочая группа по выработке предложений по совершенствованию законодательства о риелторской деятельности. Как пояснили в Курултае, большинство сделок с недвижимостью заключается именно при посредничестве риелторов, однако их правовой статус не определен.
«Фактически они работают в полулегальном поле и не несут ответственности за юридическую чистоту сделок и последствия возможных ошибок. У нас нет единого реестра таких специалистов, они не проходят аттестацию и не подтверждают квалификацию. Риелторская деятельность не подлежит лицензированию и не регулируется через СРО. По сути, сегодня человек “с улицы” может назваться риелтором и зарабатывать на сделках, и это не будет нарушением закона», — указывает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.
По его словам, попытки законодательного урегулирования риелторской деятельности предпринимались неоднократно, однако до принятия федерального закона дело не дошло.
«Попытки урегулировать отдельные аспекты работы риелторов наталкивались на противоречия с другими правовыми нормами. В итоге воз и ныне там. Нам нужен другой подход — не внесение точечных изменений, а разработка единого, всеобъемлющего закона о риелторской деятельности», — резюмировал спикер башкирского парламента.
Рабочая группа займется анализом правового массива и выработкой предложений. В нее войдут депутаты, профильные эксперты, представители надзорных ведомств, специалисты по операциям с недвижимостью.