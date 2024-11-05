В Омске продают «Радость» и «Оазис»

На сайте бесплатных объявлений появилось сразу два объявления о продаже крупного готового бизнеса в Омске.
Первый объект расположен по улице Ядринцева на окраине Центрального округа. Там расположен двухэтажный торговый центр под названием «Радость». За объект, как сказано в объявлении в густонаселенном районе с большим транспортным потоком, продавец хочет выручить 42 млн. рублей.
Второй находится в центре города. На улице Госпитальной продается банно-гостиничный комплекс «Оазис». Как сказано в объявлении, этого готовый рентабельный бизнес. Комплекс включает несколько зданий в два и четыре этажа, земельный участок площадью 1055 кв. метров. В гостинице имеется 13 номеров разной категории — от viр до эконом — вместимостью от 2 до 8 человек.
В здании также имеется пять банных номеров с финской сауной и бассейнами и кафе-столовая с кухней. Бизнес продавцы оценили в 130 млн. рублей.