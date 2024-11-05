В Омске продают «Радость» и «Оазис»

Второй находится в центре города. На улице Госпитальной продается банно-гостиничный комплекс «Оазис». Как сказано в объявлении, этого готовый рентабельный бизнес. Комплекс включает несколько зданий в два и четыре этажа, земельный участок площадью 1055 кв. метров. В гостинице имеется 13 номеров разной категории — от viр до эконом — вместимостью от 2 до 8 человек.