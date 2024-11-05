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В Татарстане выросла естественная убыль населения

За год показатель увеличился на 40 процентов.

В Татарстане выросла естественная убыль населения. По итогам первых восьми месяцев текущего года она составила 6929 человек. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 4232. Таковы итоги исследования, проведенного специалистами Татарстанстата.

С января по август в Татарстане зарегистрировали 23 340 рождений — на 803 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность за год выросла на 1894.

Ранее мы сообщали, что казанцы назвали своих новорожденных детей Самуилом, Марсом и Зейдом.

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