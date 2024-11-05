Почти 1,7 тысячи легковушек и фур стоят в очередях на границе с Польшей

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Почти 1,2 тысячи легковых автомобилей и 500 большегрузов стоят в очередях на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
За последние сутки очередь из легковушек на белорусско-польской границе значительно увеличилась: если в понедельник утром в пункте пропуска «Брест» насчитывалось 700 машин, то сегодня их количество увеличилось до 1186.
Вместе с тем совсем нет очередей на границах Беларуси с Литвой и Латвией.
Что касается большегрузов, то их скопление фиксируются по всем направлениям. На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 150 грузовиков и 130 — в «Беняконях».
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в очереди стоят 270 грузовых автомобилей.
На границе Беларуси с Польшей очередь из фур увеличилась вдвое: в понедельник утром было 225 машин, сегодня — 500. Также на белорусско-польской границе в ПП «Брест» стоит 50 пассажирских автобуса.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.