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Почти 1,7 тысячи легковушек и фур стоят в очередях на границе с Польшей

На белорусско-польской границе образовалась очередь не только из фур и легковых автомобилей, но и из пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Почти 1,2 тысячи легковых автомобилей и 500 большегрузов стоят в очередях на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

За последние сутки очередь из легковушек на белорусско-польской границе значительно увеличилась: если в понедельник утром в пункте пропуска «Брест» насчитывалось 700 машин, то сегодня их количество увеличилось до 1186.

Вместе с тем совсем нет очередей на границах Беларуси с Литвой и Латвией.

Что касается большегрузов, то их скопление фиксируются по всем направлениям. На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 150 грузовиков и 130 — в «Беняконях».

На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в очереди стоят 270 грузовых автомобилей.

На границе Беларуси с Польшей очередь из фур увеличилась вдвое: в понедельник утром было 225 машин, сегодня — 500. Также на белорусско-польской границе в ПП «Брест» стоит 50 пассажирских автобуса.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.