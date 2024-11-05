Челябинск накроет снегопад: синоптики рассказали, когда город завалит сугробами

Идущая на Челябинск метель уже затруднила движение в Челябинской области. Особенно это касается горнозаводского участка M-5. Областная ГАИ просит водителей не выезжать на трассу без крайней необходимости. Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме.