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Челябинск накроет снегопад: синоптики рассказали, когда город завалит сугробами

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября, ФедералПресс. В регион идет Скандинавский циклон. Сегодня он доберется до Челябинской области.

Сейчас в Таллахасси: +24° 4 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Днем 5 ноября в Челябинске ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха будет колебаться в пределах минус одного до плюс одного градусов», — рассказали специалисты Гидрометеоцентра.

Сегодня днем и вечером ожидаются снегопады и метели. Ночью может похолодать до минус 10 градусов. Днем столбик термометра будет держаться на отметке в минус три градуса.

Идущая на Челябинск метель уже затруднила движение в Челябинской области. Особенно это касается горнозаводского участка M-5. Областная ГАИ просит водителей не выезжать на трассу без крайней необходимости. Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме.