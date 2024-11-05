Челябинск накроет снегопад: синоптики рассказали, когда город завалит сугробами

«Днем 5 ноября в Челябинске ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха будет колебаться в пределах минус одного до плюс одного градусов», — рассказали специалисты Гидрометеоцентра.
Сегодня днем и вечером ожидаются снегопады и метели. Ночью может похолодать до минус 10 градусов. Днем столбик термометра будет держаться на отметке в минус три градуса.
Идущая на Челябинск метель уже затруднила движение в Челябинской области. Особенно это касается горнозаводского участка M-5. Областная ГАИ просит водителей не выезжать на трассу без крайней необходимости. Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме.