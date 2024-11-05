Генпрокуратура нашла нарушения при вывозе мусора под Минском — жителям пересчитали стоимость

Стоимость вывоза мусора пересчитали жителям Минского района из-за Генпрокуратуры. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что Генпрокуратура при проверке исполнения законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами в Минском районе обнаружила факты систематического нарушения периодичности вывоза мусора. Кроме того, было выявлено неоказание указанной услуги.
В ведомстве обратили внимание на то, что некоторые предприятия района в нарушение закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» не сделали перерасчет по причине фактически невыполнения работ. Уточняется, что по требованию Генеральной прокуратуры организации ЖКХ выполнили перерасчет 28,8 тысячам жителем Минского района (речь идет как про частный, так и про многоквартирный жилой фонд) стоимости фактически оказанной им услуги по обращению с коммунальными отходами, уменьшив ее на 27,9 тысячи рублей.
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