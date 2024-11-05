Погоду в Петербурге изменит тёплый фронт. Ждём не только гололедицу, но и гололёд

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября в городе преимущественно облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся ниже нуля, днём составит плюс 1−3 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Сегодня регион окажется на пути тёплого атмосферного фронта. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится снегом, местами переходящим в дожди. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на 6 ноября местами небольшой мокрый снег с дождем, гололёд, местами гололедица, 0 — плюс 2 градуса. Днём будет теплее, чем сегодня, — 5−7 градусов выше нуля.