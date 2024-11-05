Погоду в Петербурге изменит тёплый фронт. Ждём не только гололедицу, но и гололёд

Сегодня регион окажется на пути тёплого атмосферного фронта. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится снегом, местами переходящим в дожди. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».