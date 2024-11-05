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Погоду в Петербурге изменит тёплый фронт. Ждём не только гололедицу, но и гололёд

Утро в Петербурге ясное, а днём тёплый фронт принесёт осадки. Следующей ночью местами возможны и гололедица, и гололёд — корка льда на деревьях, оградах, дорогах и других поверхностях.

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 89% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Фонтанка.ру

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября в городе преимущественно облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся ниже нуля, днём составит плюс 1−3 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Сегодня регион окажется на пути тёплого атмосферного фронта. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится снегом, местами переходящим в дожди. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на 6 ноября местами небольшой мокрый снег с дождем, гололёд, местами гололедица, 0 — плюс 2 градуса. Днём будет теплее, чем сегодня, — 5−7 градусов выше нуля.