В Новосибирске арестовали стройплощадки шести школ

Задержка в строительстве школ вызвана начавшимся расследованием, в результате которого против главы компании-концессионера Отто Сопроненко возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Судебное решение ограничивает право использования имущества, что может отложить завершение работ. Однако, как отметил Михаил Берилло, доцент кафедры гражданского права НГУ, условия для таких ограничений судом не были установлены.