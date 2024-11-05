В Новосибирске арестовали стройплощадки шести школ

Материалы, предназначенные для строительства школ по концессионному договору стоимостью свыше 244 миллионов рублей, подписанному в декабре 2021 года с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”, в настоящее время арестованы. Сроки завершения работ по договору уже дважды были сорваны.
Задержка в строительстве школ вызвана начавшимся расследованием, в результате которого против главы компании-концессионера Отто Сопроненко возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Судебное решение ограничивает право использования имущества, что может отложить завершение работ. Однако, как отметил Михаил Берилло, доцент кафедры гражданского права НГУ, условия для таких ограничений судом не были установлены.
На сегодняшний день разработана дорожная карта для оценки объема и стоимости выполненных работ. Министерство образования ищет нового подрядчика для проведения инвентаризации.