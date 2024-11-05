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Воронежцы поделились фотографиями первого снега в городе

В праздничный день, 4 ноября, город засыпало настоящим первым снегом, что особенно порадовало детей и собак. Ребятишки лепили снежных баб, а четвероногие питомцы кувыркались в небольших сугробах.

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 89% 761 мм рт. ст. +22°
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Кстати, снег продержится еще пару дней, а затем растает. В четверг, 7 ноября, синоптики пообещали до 8 градусов тепла.

Жители Воронежа с удовольствием делились фотографиями первого снега в соцсетях.