Воронежцы поделились фотографиями первого снега в городе

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Кстати, снег продержится еще пару дней, а затем растает. В четверг, 7 ноября, синоптики пообещали до 8 градусов тепла.
Жители Воронежа с удовольствием делились фотографиями первого снега в соцсетях.
В праздничный день, 4 ноября, город засыпало настоящим первым снегом, что особенно порадовало детей и собак. Ребятишки лепили снежных баб, а четвероногие питомцы кувыркались в небольших сугробах.
Кстати, снег продержится еще пару дней, а затем растает. В четверг, 7 ноября, синоптики пообещали до 8 градусов тепла.
Жители Воронежа с удовольствием делились фотографиями первого снега в соцсетях.