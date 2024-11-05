Налоговики объяснили затор из фур на границе Казахстана с Россией

Согласно данным специалистов, по состоянию на 4 ноября 2024 года на пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств (АТС), следующих по маршруту в Россию.
«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе “Атырау — Астрахань”, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств».
Однако, продолжают в ведомстве, пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 АТС в сутки.
Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250−300 АТС.
Для решения этого вопроса было увеличено количество сотрудников. Теперь там работают 14 специалистов.
«Просим заранее планировать маршруты следования через государственные границы, в том числе с помощью информационных систем Комитета государственных доходов», — говорится в заключении.