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Налоговики объяснили затор из фур на границе Казахстана с Россией

Комитет государственных доходов Министерства финансов (МФ) прокомментировал информацию о скоплении транспортных средств на пункте пропуска «Курмангазы» на границе Казахстана с Россией, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, по состоянию на 4 ноября 2024 года на пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств (АТС), следующих по маршруту в Россию.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе “Атырау — Астрахань”, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств».

Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Однако, продолжают в ведомстве, пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 АТС в сутки.

Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250−300 АТС.

Для решения этого вопроса было увеличено количество сотрудников. Теперь там работают 14 специалистов.

«Просим заранее планировать маршруты следования через государственные границы, в том числе с помощью информационных систем Комитета государственных доходов», — говорится в заключении.