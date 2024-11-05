Потепление до +7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе

Но уже с четверга регион окажется во власти атлантических воздушных масс, так что локальные осадки перейдут в дожди, а температура постепенно повысится до +3…+7°.
Во вторник, 5 ноября, морозная погода сохранится. Днём немного разогреет, и уличные термометры покажут до −1…-2°, прогнозируется небольшой снег, местами дождь со снегом. ветер северо-западный, до 4 м/с.
В среду установится пасмурная ветреная погода. Во второй половине дня атмосферное давление поползёт вниз, осадки усилятся. К ночи столбики термометров покажут уже 0…-2°, пойдёт снег с дождём.
В четверг, 7 ноября, будет облачно и сыро: температура перейдёт в стабильный «плюс», и снег начнёт таять. Днём +1…+2°, ветер западный до 4 м/с. В ночные часы заморозков не прогнозируется.
В пятницу ещё ожидаются смешанные осадки, а вот в субботу пойдёт дождь, и температура днём поднимется до +5…+7°.
В воскресенье характер погоды особо не изменится: +5…+6°, пасмурно, дождь.
Напомним, синоптики пообещали нижегородцам мягкий ноябрь без крепких морозов.
Как ранее cообщил телеканал «360» со ссылкой на центр погоды «Фобос», климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней — только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура будет держаться ниже нуля.