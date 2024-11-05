Потепление до +7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе

Как ранее cообщил телеканал «360» со ссылкой на центр погоды «Фобос», климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней — только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура будет держаться ниже нуля.